Алькарас: Вместо того, чтобы сделать шаги вперед, я сделал их назад

Испанский теннисиствысказался о сенсационном поражении отво втором круге US Open.

«Чувствую, что вместо того, чтобы сделать шаги вперед, я сделал их назад с точки зрения психологии. Не знаю, почему. У меня было впечатляющее лето, я сделал шаг вперед, но приехал сюда и всё вернулось обратно. Морально я не в порядке, не знаю, как реагировать на проблемы.

У меня были моменты "отключения". Я всё ещё узнаю себя, и, может быть, мне нужно больше времени. Возможно, я тот тип человека, который требует от себя больше, чем необходимо», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

Следующим соперником ван де Зандшульпа станет британец Джек Дрейпер.

Алькарас впервые в карьере проиграл на US Open раньше четвертьфинала. В 2022 году он стал чемпионом американского мэйджора.