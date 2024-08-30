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    Алькарас: Вместо того, чтобы сделать шаги вперед, я сделал их назад

    Теннис Прогнозы на теннис ATP US Open Карлос Алькарас Ботик ван де Зандсхулп
    Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о сенсационном поражении от Ботика ван де Зандсхулпа во втором круге US Open.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Чувствую, что вместо того, чтобы сделать шаги вперед, я сделал их назад с точки зрения психологии. Не знаю, почему. У меня было впечатляющее лето, я сделал шаг вперед, но приехал сюда и всё вернулось обратно. Морально я не в порядке, не знаю, как реагировать на проблемы.

    У меня были моменты "отключения". Я всё ещё узнаю себя, и, может быть, мне нужно больше времени. Возможно, я тот тип человека, который требует от себя больше, чем необходимо», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

    Следующим соперником ван де Зандшульпа станет британец Джек Дрейпер.

    Алькарас впервые в карьере проиграл на US Open раньше четвертьфинала. В 2022 году он стал чемпионом американского мэйджора.

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