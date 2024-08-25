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    Алькарас: Синнеру сказали, что он не виновен

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас Янник Синнер
    Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался по поводу допингового скандала итальянца Янника Синнера.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    Ранее первая ракетка мира дважды сдал положительный допинг-тест в марте, но избежал дисквалификации.

    «Думаю, это трудный момент для него. Это сложно, я не буду врать. Но что я могу сказать? Мне будет тяжело объяснить это на английском, но я попробую. Я верю в чистый спорт. Поэтому мне мало что известно. Я уверен, что есть много вещей, о которых мы не знаем — внутри команды и вне ее.

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    Но Яннику разрешили играть и сказали, что он не виновен. Это все, что я знаю и о чем могу говорить», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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