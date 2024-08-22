Россиянки узнали соперниц по первому кругу US Open

Мирра Андреева Фото: globallookpress.com
Итоги жеребьёвки US Open — 2024 для россиянок:
- Анастасия Павлюченкова (Россия) — Тэйлор Престон (Австралия);
- Мирра Андреева (Россия)— Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия);
- Людмила Самсонова (Россия) — Синьюй Ван (Китай);
- Диана Шнайдер (Россия) — Надия Подороска (Аргентина);
- Анна Калинская (Россия) — Лорен Дэвис (США);
- Анастасия Потапова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада);
- Анна Блинкова (Россия) — Эмма Наварро (США);
- Эрика Андреева (Россия) — Юань Юэ (Китай);
- Дарья Касаткина (Россия) — Жаклин Кристиан (Румыния);
- Вероника Кудерметова (Россия) — Онс Жабер (Тунис);
- Екатерина Александрова (Россия) — Виктория Томова (Болгария).
Основная сетка US Open пройдет с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф.