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    Россиянки узнали соперниц по первому кругу US Open

    Теннис Прогнозы на теннис WTA US Open Анастасия Павлюченкова Эрика Андреева Людмила Самсонова Диана Шнайдер Анна Калинская Анастасия Потапова Анна Блинкова Дарья Касаткина Вероника Кудерметова Екатерина Александрова
    В Нью-Йорке состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США в 2024 году.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    Итоги жеребьёвки US Open — 2024 для россиянок:
    • Анастасия Павлюченкова (Россия) — Тэйлор Престон (Австралия);
    • Мирра Андреева (Россия)— Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия);
    • Людмила Самсонова (Россия) — Синьюй Ван (Китай);
    • Диана Шнайдер (Россия) — Надия Подороска (Аргентина);
    • Анна Калинская (Россия) — Лорен Дэвис (США);
    • Анастасия Потапова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада);
    • Анна Блинкова (Россия) — Эмма Наварро (США);
    • Эрика Андреева (Россия) — Юань Юэ (Китай);
    • Дарья Касаткина (Россия) — Жаклин Кристиан (Румыния);
    • Вероника Кудерметова (Россия) — Онс Жабер (Тунис);
    • Екатерина Александрова (Россия) — Виктория Томова (Болгария).

    Основная сетка US Open пройдет с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф.

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