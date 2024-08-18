Павлюченкова проиграла Бадосе в 1/4 финала турнира в Цинциннати

Российская теннисисткане смогла выйти в полуфинал турнира в Цинциннати.

В матче 1/4 финала Павлюченкова проиграла испанке Пауле Бадосе со счетом 3:6, 2:6. Спортсменки провели на корте чуть больше часа.

У Павлюченковой две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

В активе Бадосы три эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В полуфинале турнира Бадоса сразится с американкой Джессикой Пегулой.

Прогнозы на теннис

Турнир в Цинциннати завершится 19 августа.