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    Мирра Андреева: Я готова к матчу со Свентек

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ига Свентек Мирра Андреева
    Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о матче 1/4 финала турнира в Цинциннати (США), где ей предстоит сразиться с первой ракеткой мира Игой Свентек.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    «Чувствую, что готова. Конечно… она номер один в мире, но она тоже человек. Так что я не думаю, что есть что-то исключительное. Конечно, она играет отлично, очень уверена в себе на корте. Думаю, что и я тоже довольно уверена. Просто выйду на корт и сделаю всё, что смогу.

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    Если в этот раз всё пойдёт не так, как я хочу, то в следующий раз. Приложу все усилия, чтобы всё пошло по моему пути завтра. Думаю, мы будем играть на центральном корте, в прошлый раз мне там понравилось. Так что всё хорошо», — сказала Андреева в эфире Tennis Channel.

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