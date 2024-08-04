Мирра Андреева: Если бы кто-то нам в начале сказал, что мы будем в финале, я бы не поверила

Российская теннисисткавысказалась о выступлении на Олимпиаде-2024.

«Играть на первой Олимпиаде — это особенно. Многие люди об этом бы мечтали. Честно, я не ожидала, что мы будем в финале. Посмотрим, как сыграемся. Первый матч стал одним из самых сложных. Если бы кто-то нам в начале сказал, что мы будем в финале, я бы не поверила. Но мы расстроены тем, что упустили медаль, — сказал Андреева на пресс-конференции», — приводит слова Андреевой «Спорт-Экспресс».

В финале женского парного разряда на Олимпийских играх в Париже российский дуэт Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани со счетом 6:2, 1:6, 0:1 (7:10).