Чехи Синякова и Махач стали олимпийскими чемпионами в миксте

Чешские теннисистыстали олимпийскими чемпионами в смешанном парном разряде.

В финале дуэт за 1 час 18 минут обыграл китайскую пару Чжан Чжичжэнь / Синьюй Ван в трех сетах 6:2, 5:7, 10:8.

Чешские теннисисты не выполнили ни одного эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из четырёх. На счету китайской пары четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В игре за бронзовые медали канадцы Феликс Оже-Альяссим и Габриэла Дабровски победили пару из Нидерландов Деми Схурс / Уэсли Колкоф со счетом 6:3, 7:6 (7:2).