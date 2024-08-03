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    Чехи Синякова и Махач стали олимпийскими чемпионами в миксте

    Теннис Прогнозы на теннис ATP WTAПариж-2024 Катерина Синякова
    Чешские теннисисты Катерина Синякова и Томаш Махач стали олимпийскими чемпионами в смешанном парном разряде.

    Перед началом финала
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    Перед началом финала

    В финале дуэт за 1 час 18 минут обыграл китайскую пару Чжан Чжичжэнь / Синьюй Ван в трех сетах 6:2, 5:7, 10:8.

    Чешские теннисисты не выполнили ни одного эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из четырёх. На счету китайской пары четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

    В игре за бронзовые медали канадцы Феликс Оже-Альяссим и Габриэла Дабровски победили пару из Нидерландов Деми Схурс / Уэсли Колкоф со счетом 6:3, 7:6 (7:2).

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