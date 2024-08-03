Алькарас: Хочу подарить испанским болельщикам золото

Испанский теннисистрассказал, чего ждет от финала Олимпиады в Париже.

Ранее Алькарас в 1/2 финала ОИ-2024 одолел канадца Феликса Оже-Альяссима (6:1, 6:1). В финале он сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

«Постараюсь и дальше делать то, что делал. Ни больше ни меньше. Это финал. Постараюсь не думать о том, насколько он важен, как будто это просто очередной матч. В начале года мы ставили цель выиграть золото. Постараемся сделать это для меня, для моей семьи, для моей команды и выложимся на полную.

Я очень благодарен людям, которые приехали в Париж. И тем, кто сейчас дома, тоже благодарен за постоянную поддержку. Я намерен дать им то, что они хотят — золото», — приводит слова Алькараса Onda Regional.