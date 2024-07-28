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    Циципас и Рууд вышли во второй круг Олимпиады-2024

    Теннис Прогнозы на теннис ATPПариж-2024 Стефанос Циципас Каспер Рууд Даниэль Эванс Даниил Медведев
    Первый круг Олимпийских игр по теннису уверенно прошли два игрока, которые являются претендентами на золотые медали.

    Стефанос Циципас
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    Стефанос Циципас

    Грек Стефанос Циципас победил бельгийца Зизу Бергса — 7:6 (8:6), 1:6, 6:1.

    Игра длилась 2 часа 25 минут. Циципас сделал 5 эйсов и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету бельгийца семь эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных. Также оба теннисиста допустили по две двойные ошибки.

    Во втором круге он сыграет с британцем Даниэлем Эвансом.

    Норвежец Каспер Рууд обыграл японца Таро Даниэла — 7:5, 6:1.

    Соперники были на корте 1 час 30 минут. Рууд сделал 8 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Даниэла одна двойная ошибка и единственный заработанный брейк-пойнт, который он реализовал.

    Теперь его ждет встреча с победителем пары Педро Мартинесом-Портеро (Испания) — Андреа Вавассори (Италия).

    Также американец Томми Пол обыграл итальянца Лучано Дардери — 6:3, 6:4, а австриец Давид Офнер обыграл Робина Хасе из Нидерландов — 7:5, 6:2. Соперником Офнера во втором круге будет россиянин Даниил Медведев.

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