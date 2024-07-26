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    Тарпищев: Один из фаворитов Игр и главная наша надежда — Даниил Медведев

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Шамиль Тарпищев Даниил Медведев
    Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы россиянина Даниила Медведева на победу на Олимпиаде в Париже.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Один из фаворитов Игр и главная наша надежда — Даниил Медведев. Сетка у него абсолютно нормальная. Он в нижней части, и там соперники попроще — нет Джоковича, Циципаса Зверева, да того же Надаля. Разумеется, эта оценка исходит из формы и манеры игры тех.

    Медведев настроен по-боевому. У него нет опыта удачных выступлений на Олимпиаде. Поэтому здесь важен эмоциональный настрой. Нужно просто сыграть хорошо и успеть вработаться. Нужна концентрация, проходных матчей здесь нет. В первом круге он встречается с австралийцем Ринки Хидзикатой. Россиянин выше классом, но нужно собраться и проявить лучшие качества», — приводит слов Тарпищева «Советский спорт».

    Напомним, Даниил Медведев сыграет против австралийца Ринки Хидзикаты в первом круге Олимпиады.

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