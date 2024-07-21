Шнайдер разобралась с Саснович и стала чемпионкой турнира в Будапеште

Диана Шнайдер Фото: globallookpress.com
В решающем матче 20-летняя россиянка обыграла белоруску Александру Соснович. Встреча продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянки.
Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету её соперницы один эйс, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми возможных.
Таким образом, Шнайдер завоевала третий титул в нынешнем сезоне и карьере.