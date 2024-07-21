2-й таймОренбург — СпартакОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман Зобнин«Оренбург» — «Спартак». Онлайн
  • 18:55
    • Шнайдер разобралась с Саснович и стала чемпионкой турнира в Будапеште
  • 18:36
    • «Панатинаикосу» нужен Антон Миранчук
  • 18:00
    • Пиастри выиграл Гран-при Венгрии, Хэмилтон — третий, Ферстаппен — пятый
  • 16:52
    • Надаль уступил Боржешу в финале турнира в Бостаде
  • 14:21
    • Источник: ПАОК договорился с ЦСКА по поводу трансфера Чалова
    Все новости спорта

    Шнайдер разобралась с Саснович и стала чемпионкой турнира в Будапеште

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Диана Шнайдер
    Российская теннисистка Диана Шнайдер выиграла грунтовый турнир в Будапеште (Венгрия).

    Диана Шнайдер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диана Шнайдер

    В решающем матче 20-летняя россиянка обыграла белоруску Александру Соснович. Встреча продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянки.

    Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету её соперницы один эйс, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми возможных.

    Таким образом, Шнайдер завоевала третий титул в нынешнем сезоне и карьере.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ахмат» отберет очки у «Краснодара»?
  • «Ахмат» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Смогут ли «Химки» набрать первые очки после возвращения в РПЛ?
  • «Химки» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Сочи» одержит домашнюю победу?
  • «Сочи» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 22 июля
  • Завтра в 20:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ахмат — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Химки — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сочи — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Пари НН — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Ротор — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Шевченко — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Мюллер — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фучович — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры