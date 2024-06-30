Дополнительное времяАнглия — СловакияОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемАнглия — Словакия. Онлайн
  • 18:56
    • «Ахмат» разгромил «Динамо» в товарищеском матче
  • 17:44
    • Расселл выиграл Гран-при Австрии из-за столкновения Ферстаппена и Норриса
  • 16:05
    • Дуглас Луис стал игроком «Ювентуса»
  • 16:54
    • Романо: Дьюзбери-Холл станет игроком «Челси»
    Все новости спорта

    Маррей: Хочу еще раз сыграть на Центральном корте Уимблдона

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Уимблдон
    Британский теннисист Энди Маррей поделился ожиданиями от предстоящего Уимблдона.

    Энди Маррей
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энди Маррей

    «Возможность снова сыграть здесь, на Центральном корте. Наверняка в последний раз. Это место, в котором я пережил прекрасные моменты за последние несколько лет. У каждого есть представление о том, как он хочет завершить свою карьеру: моя идея, вероятно, заключается в том, чтобы это произошло на Уимблдоне. Не то чтобы я искал что-то конкретное.

    Моя карьера подходит к концу, и я хочу получить ещё один шанс сыграть на Центральном корте, почувствовать прилив адреналина», — приводит слова Маррея Punto de Break.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пропустят ли испанцы свой первый гол на Евро-2024?
  • Испания — Грузия. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Кто выиграет битву за плей-офф Кубка Америки?
  • Мексика — Эквадор. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • В основное время победителя не определят?
  • Франция — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 30 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Испания — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Мексика — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Франция — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Португалия — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Боливия — Панама
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч США — Уругвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фрухвиртова — Андреева
  • Теннис
  • Завтра в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Клуб Регатас Бразил — Бруске
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры