Маррей: Хочу еще раз сыграть на Центральном корте Уимблдона

Британский теннисистподелился ожиданиями от предстоящего Уимблдона.

«Возможность снова сыграть здесь, на Центральном корте. Наверняка в последний раз. Это место, в котором я пережил прекрасные моменты за последние несколько лет. У каждого есть представление о том, как он хочет завершить свою карьеру: моя идея, вероятно, заключается в том, чтобы это произошло на Уимблдоне. Не то чтобы я искал что-то конкретное.

Моя карьера подходит к концу, и я хочу получить ещё один шанс сыграть на Центральном корте, почувствовать прилив адреналина», — приводит слова Маррея Punto de Break.