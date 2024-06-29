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    Касаткина: Путь к титулу был долгим

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Дарья Касаткина
    Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о победе на турнире в Истбурне (Великобритания).

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    14-я ракетка мира в финале переиграла канадку Лейлу Фернандес со счётом 6:3, 6:4.

    «Спасибо моей команде. Путь к титулу был долгим. Но я действительно горжусь нами. Горжусь проделанной работой и результатом. Спасибо огромное, что вы рядом со мной. Неважно, насколько это плохо или хорошо… спасибо моему тренеру Флавио. Спасибо моему брату и тренеру по фитнесу Алексу. Спасибо Наташе», — сказала Касаткина в интервью на корте.

    Для Касаткиной это первый титул на траве и седьмой в карьере вообще.

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