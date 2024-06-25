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    Джокович: Надеюсь, Маррей сыграет на Уимблдоне

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Уимблдон Новак Джокович  Энди Мюррей
    Вторая ракетка мира Новак Джокович выразил надежду, что трехкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей сможет выступить на Уимблдоне.

    Энди Маррей
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    Энди Маррей

    «Надеюсь, он сможет сыграть ради себя самого и ради турнира "Большого шлема". Мы все знаем, что Маррей значит для этой страны, города и Уимблдона. Возможно, предстоящий турнир станет последним для него. Уверен, что он выложится на полную», — приводит слова Джоковича The Times.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Несколько дней назад ATP в социальных сетях сообщали, что 37-летний британец не сможет выступить на турнире «Большого шлема» из-за операции на ноге, однако затем данная публикация была удалена.

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