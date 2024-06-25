Джокович: Надеюсь, Маррей сыграет на Уимблдоне

Вторая ракетка миравыразил надежду, что трехкратный победитель турниров «Большого шлема»сможет выступить на Уимблдоне.

«Надеюсь, он сможет сыграть ради себя самого и ради турнира "Большого шлема". Мы все знаем, что Маррей значит для этой страны, города и Уимблдона. Возможно, предстоящий турнир станет последним для него. Уверен, что он выложится на полную», — приводит слова Джоковича The Times.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Несколько дней назад ATP в социальных сетях сообщали, что 37-летний британец не сможет выступить на турнире «Большого шлема» из-за операции на ноге, однако затем данная публикация была удалена.