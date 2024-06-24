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    Доминик Тим: Я оставлю хорошее наследие после своей карьеры

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Доминик Тим
    Австриец Доминик Тим, завершающий по окончании сезона свою карьеру, считает, что будет образцом для многих молодых теннисистов.

    Доминик Тим
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    Доминик Тим

    «Я надеюсь, что многие дети, особенно в Австрии, начнут играть в теннис из-за меня. Это было бы самым важным наследием. Также я надеюсь, что люди запомнят меня как хорошего человека на корте, что людям понравилась моя игра, что тоже важно. Я надеюсь, что оставлю хорошее наследие», — приводит слова Тима Punto de Break.

    30-летний Тим в 2020 году победил на «Ролан Гаррос», его называют «грунтовым принцем» из-за умения играть на этом типе покрытия.

    Также он доходил до финала на «Ролан Гаррос» — 2018 и 2019, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю и Открытом чемпионате Австралии — 2020, там он проиграл сербу Новаку Джоковичу.

    На счету Доминика Тима 17 побед на турнирах АТР и высшее третье место в рейтинге АТР.

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