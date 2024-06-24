Доминик Тим: Я оставлю хорошее наследие после своей карьеры

Австриец, завершающий по окончании сезона свою карьеру, считает, что будет образцом для многих молодых теннисистов.

«Я надеюсь, что многие дети, особенно в Австрии, начнут играть в теннис из-за меня. Это было бы самым важным наследием. Также я надеюсь, что люди запомнят меня как хорошего человека на корте, что людям понравилась моя игра, что тоже важно. Я надеюсь, что оставлю хорошее наследие», — приводит слова Тима Punto de Break.

30-летний Тим в 2020 году победил на «Ролан Гаррос», его называют «грунтовым принцем» из-за умения играть на этом типе покрытия.

Также он доходил до финала на «Ролан Гаррос» — 2018 и 2019, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю и Открытом чемпионате Австралии — 2020, там он проиграл сербу Новаку Джоковичу.

На счету Доминика Тима 17 побед на турнирах АТР и высшее третье место в рейтинге АТР.