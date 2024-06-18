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    Алькарас: Теперь я знаю, как играть на траве

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас
    Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением по поводу своей игры на травяном покрытии.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    Сегодня, 18 июня, 21-летний испанец проведёт первый матч в сезоне на траве на турнире категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания) против соотечественника Алехандро Давидович-Фокины.

    «Теперь я знаю, как мне нужно играть, я лучше понимаю игру и стал более зрелым на траве. На первой тренировке движения были не такими хорошими, процесс медленнее, но я знаю, что буду на 100% быстрее, чем в прошлом году», — приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.

    В 2023 году Алькарас сыграл на двух травяных турнирах — в Лондоне и на Уимблдоне. На обоих турнирах испанец стал чемпионом. В финале Queen’s Club он обыграл австралийца Алекса де Минора, а на Уимблдоне — серба Новака Джоковича.

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