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    Медведев о победе над Боржешом: Сложная концовка, но я рад, что все получилось

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей победе над представителем Португалии Нуну Боржешом в 1-м круге турнира в Галле (Германия).

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Сегодня был очень сложный матч. Мой первый матч на траве (в текущем сезоне), поэтому я ещё не почувствовал покрытие. На форхенде я не успевал к мячу. Я старался сыграть на максимум.

    К концовке встречи мы оба стали играть лучше. Последний гейм на приёме у меня получился хорошим. Иногда случались технические ошибки. Немного сложная концовка, но я рад, что всё получилось», — сказал Медведев после матча.

    Во 2-м круге турнира в Галле Медведев сыграет против китайского теннисиста Чжана Чжичжэнема.

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