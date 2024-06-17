Медведев о победе над Боржешом: Сложная концовка, но я рад, что все получилось

Российский теннисиствысказался о своей победе над представителем Португалиив 1-м круге турнира в Галле (Германия).

«Сегодня был очень сложный матч. Мой первый матч на траве (в текущем сезоне), поэтому я ещё не почувствовал покрытие. На форхенде я не успевал к мячу. Я старался сыграть на максимум.

К концовке встречи мы оба стали играть лучше. Последний гейм на приёме у меня получился хорошим. Иногда случались технические ошибки. Немного сложная концовка, но я рад, что всё получилось», — сказал Медведев после матча.

Во 2-м круге турнира в Галле Медведев сыграет против китайского теннисиста Чжана Чжичжэнема.