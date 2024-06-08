Хенман: Паолини должна верить, что у нее есть шанс против Свентек

Бывший британский теннисиствысказался о предстоящем женском финале «Ролан Гаррос» между

«Паолини должна верить, что у неё есть шанс. Судя по тому, как играет Свёнтек, шансы против неё есть, просто с ней очень сложно играть на грунте, но Паолини в этом году выступает исключительно хорошо. Она вышла в финал, ей нечего терять, но она многое может выиграть.

Один из важных аспектов финала — игра с мячом. Фактор запугивания огромен. Я думаю, она должна принять этот вызов и приложить все усилия», — приводит слова Хенмана Eurosport.

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