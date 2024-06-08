ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деонтей Уайлдер и Чжан ЧжилэйЧжилэй закончил звездную карьеру Уайлдера. «Бронзовому бомбардировщику» пора на пенсию
  • 12:48
    • Сборная Франции: окончательный состав на Евро-2024
  • 12:03
    • Назван окончательный состав сборной Германии на Евро-2024
  • 09:05
    • Карпин: Готов ли я остаться в сборной? Зависит от предложения
  • 14:38
    • Кварацхелия продлит контракт с «Наполи»
  • 14:05
    • Генсек РФС о новом контракте Карпина: Он выдвинул приемлемые условия, всё решится в ближайшие дни
    Все новости спорта

    Хенман: Паолини должна верить, что у нее есть шанс против Свентек

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ролан Гаррос Ига Свентек
    Бывший британский теннисист Тим Хенман высказался о предстоящем женском финале «Ролан Гаррос» между Игой Свентек и Ясмин Паолини.

    Ясмин Паолини
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ясмин Паолини

    «Паолини должна верить, что у неё есть шанс. Судя по тому, как играет Свёнтек, шансы против неё есть, просто с ней очень сложно играть на грунте, но Паолини в этом году выступает исключительно хорошо. Она вышла в финал, ей нечего терять, но она многое может выиграть.

    Один из важных аспектов финала — игра с мячом. Фактор запугивания огромен. Я думаю, она должна принять этот вызов и приложить все усилия», — приводит слова Хенмана Eurosport.

    С прогнозом на этот матч можете ознакомиться по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португалия и Хорватия много не забьют
  • Португалия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Эдмонтон» устроит яркое представление на льду «Флориды»
  • «Флорида» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Испания не оставит шансов своему сопернику
  • Испания — Северная Ирландия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 8 июня
  • Сегодня в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Португалия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Испания — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Бельгия — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Мексика — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Швеция — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Италия — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Франция — Канада
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры