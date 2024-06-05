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    Мирра Андреева обыграла Соболенко и вышла в полуфинал РГ

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    17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева (38-я ракетка мира) вышла в полуфинал «Ролан Гаррос».

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    В четвертьфинале французского мэйджора она победила белоруску Арину Соболенко (2) со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

    Соперницы находились на корте 2 часа 29 минут. Андреева четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14 заработанных.

    В активе Соболенко три эйса, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из шести.

    В полуфинале Открытого чемпионата Франции-2024 Мирра Андреева сыграет с итальянкой Жасмин Паолини (12).

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