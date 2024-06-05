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    Алькарас: Я играл великолепно

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Стефанос Циципас Карлос Алькарас
    Испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что остался доволен своей игрой в четвертьфинальном матче против грека Стефаноса Циципаса на «Ролан Гаррос».

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    Третья ракетка мира победил Циципаса (6:3, 7:6 (7:3), 6:4) и вышел в пятый полуфинал на турнирах «Большого шлема». 21-летний теннисист дважды доходил до 1/2 финала «Ролан Гаррос», дважды — до 1/2 финала US Open и один раз — до полуфинала Уимблдона.

    «Я думаю, это был действительно хороший матч. Я играл великолепно и очень хорошо контролировал свои эмоции на корте. Я был по-настоящему спокоен в те моменты, когда это было необходимо, и я очень доволен тем, как у меня все получалось», — приводит пресс-служба турнира слова Алькараса.

    Также он поделился ожиданиями от матча против итальянца Янника Синнера.

    «Это действительно трудная задача. Прямо сейчас он лучший игрок в мире. Благодаря ему я заставляю себя становиться лучше, выкладываться на 100 процентов каждый день, просыпаться утром с желанием улучшить свою игру, чтобы попытаться победить его. Я готов принять этот вызов. Посмотрим, кто победит», — добавил Алькарас.

    Матч между Синнером и Алькарасом в рамках полуфинала Открытого чемпионата Франции пройдет 7 июня. В личных встречах на данный момент ведет испанец со счетом 5-4.

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