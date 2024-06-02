Вондроушова второй раз в карьере вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Чешкавышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в эти дни в Париже.

В четвертом круге Вондроушова одержала победу над сербкой Ольгой Данилович со счетом 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 21 минуту.

Маркета за это время выполнила 1 подачу навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Вондроушовой станет полька Ига Свентек, которая в четвертом раунде выиграла у Анастасии Потаповой со счетом 6:0, 6:0.

Маркета второй раз в карьере дошла на «Ролан Гаррос» до четвертьфинала. В 2019 году она уступила в решающем матче австралийке Эшли Барти.