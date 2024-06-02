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    Вондроушова второй раз в карьере вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Маркета Вондроушова Ролан Гаррос
    Чешка Маркета Вондроушова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в эти дни в Париже.

    Маркета Вондроушова
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    Маркета Вондроушова

    В четвертом круге Вондроушова одержала победу над сербкой Ольгой Данилович со счетом 6:4, 6:2.

    Матч продолжался 1 час 21 минуту.

    Маркета за это время выполнила 1 подачу навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов.

    Следующей соперницей Вондроушовой станет полька Ига Свентек, которая в четвертом раунде выиграла у Анастасии Потаповой со счетом 6:0, 6:0.

    Маркета второй раз в карьере дошла на «Ролан Гаррос» до четвертьфинала. В 2019 году она уступила в решающем матче австралийке Эшли Барти.

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