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    Алькарас высказался о фаворитах «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас Ролан Гаррос
    Испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что в борьбе за титул на «Ролан Гаррос» есть широкий круг игроков, которые смогут стать чемпионами.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Я по-прежнему считаю, что здесь широкий круг игроков, которые могут стать чемпионами. Это правда, что Синнер, Джокович и я входим в ритм и обретаем уверенность по мере прохождения раундов.

    Мне кажется, что мы становимся более опасными для остальных. Однако всё может случиться, здесь равенство, и уровень матчей, которые предстоят сейчас, будет очень высоким и требовательным для всех», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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    «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Джокович является действующим чемпионом турнира.

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