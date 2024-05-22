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    Джокович назвал фаворитов предстоящего «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о том, кого считает фаворитом предстоящего «Ролан Гаррос».

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Говоря про молодое поколение, Каспер Рууд, безусловно, один из пяти игроков, которые являются кандидатами на победу. Также у нас есть Александр Зверев, Андрей Рублёв, Стефанос Циципас — все игроки, которые выиграли крупный турнир на грунтовом покрытии в этом году.

    Но когда вы спрашиваете про "Ролан Гаррос", я всё же считаю, что Надаль является самым большим фаворитом. После всего, что он сделал на этих кортах, сколько титулов тут завоевал, это нормально — считать его лидером, несмотря на все травмы. Очевидно, сейчас его уровень игры стал немного другим… Но это "Ролан Гаррос", и это Надаль. Они связаны», — приводит слова Джоковича First Post.

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