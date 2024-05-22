Джокович назвал фаворитов предстоящего «Ролан Гаррос»

Сербский теннисистответил на вопрос о том, кого считает фаворитом предстоящего «Ролан Гаррос».

«Говоря про молодое поколение, Каспер Рууд, безусловно, один из пяти игроков, которые являются кандидатами на победу. Также у нас есть Александр Зверев, Андрей Рублёв, Стефанос Циципас — все игроки, которые выиграли крупный турнир на грунтовом покрытии в этом году.

Но когда вы спрашиваете про "Ролан Гаррос", я всё же считаю, что Надаль является самым большим фаворитом. После всего, что он сделал на этих кортах, сколько титулов тут завоевал, это нормально — считать его лидером, несмотря на все травмы. Очевидно, сейчас его уровень игры стал немного другим… Но это "Ролан Гаррос", и это Надаль. Они связаны», — приводит слова Джоковича First Post.