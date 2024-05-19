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    Свентек: Если смотреть на рейтинг, то я везде фаворитка

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ролан Гаррос Ига Свентек
    Первая ракетка мира Ига Свентек высказалась о предстоящем «Ролан Гаррос».

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    «Ну, я первая ракетка мира — если смотреть на рейтинг, то я везде фаворитка. Но рейтинги не играют турниры, так что…

    Конечно, я в себе уверена. Чувствую, что играю в великолепный теннис. Но это не отменяет того, что я хочу оставаться скромной и сконцентрированной на постепенном прогрессе. "Большие шлемы" — это другое. Там другое давление на корте и вне его.

    Безусловно, я люблю приезжать в Париж и играть там. Это отличное место для меня и я всегда наслаждаюсь временем там.

    Но на "Ролан Гаррос" надо выиграть семь тяжелых матчей, поэтому я не считаю, что мне что-то гарантировано. Я просто буду работать так же упорно, как я это делала в Мадриде и Риме. Увидим», — сказала Свентек на пресс-конференции.

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