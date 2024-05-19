Свентек: Если смотреть на рейтинг, то я везде фаворитка

Первая ракетка миравысказалась о предстоящем «Ролан Гаррос».

«Ну, я первая ракетка мира — если смотреть на рейтинг, то я везде фаворитка. Но рейтинги не играют турниры, так что…

Конечно, я в себе уверена. Чувствую, что играю в великолепный теннис. Но это не отменяет того, что я хочу оставаться скромной и сконцентрированной на постепенном прогрессе. "Большие шлемы" — это другое. Там другое давление на корте и вне его.

Безусловно, я люблю приезжать в Париж и играть там. Это отличное место для меня и я всегда наслаждаюсь временем там.

Но на "Ролан Гаррос" надо выиграть семь тяжелых матчей, поэтому я не считаю, что мне что-то гарантировано. Я просто буду работать так же упорно, как я это делала в Мадриде и Риме. Увидим», — сказала Свентек на пресс-конференции.