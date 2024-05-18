Зверев: Противостоять Харри будет сложно

Александр Зверев Фото: globallookpress.com
«Он показывает лучший теннис в своей карьере, правда? Это будет сложно.
Я думаю, что Николас — один из самых агрессивных игроков в туре. Очевидно, что у него потрясающая подача, отличный форхенд. Он старается наносить мощные удары с обеих сторон. Харри одержал очень впечатляющую победу над Циципасом. Он уступал на протяжении почти всего матча, но всегда возвращался в игру. Это действительно впечатляет», — сказал Зверев на пресс-конференции.
Начало финального матча в Риме запланировано на 14:30 мск воскресенья, 19 мая.