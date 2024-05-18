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    Зверев: Противостоять Харри будет сложно

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Александр Зверев Николас Харри
    Пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о предстоящем финале с чилийцем Николасом Харри на «Мастерсе» в Риме (Италия).

    Александр Зверев
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    Александр Зверев

    «Он показывает лучший теннис в своей карьере, правда? Это будет сложно.

    Я думаю, что Николас — один из самых агрессивных игроков в туре. Очевидно, что у него потрясающая подача, отличный форхенд. Он старается наносить мощные удары с обеих сторон. Харри одержал очень впечатляющую победу над Циципасом. Он уступал на протяжении почти всего матча, но всегда возвращался в игру. Это действительно впечатляет», — сказал Зверев на пресс-конференции.

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    Начало финального матча в Риме запланировано на 14:30 мск воскресенья, 19 мая.

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