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    Джокович: Постоянно жажду большего

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, что не утратил мотивацию побеждать на теннисном корте.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Четырёхлетний Новак всё ещё внутри, всё так же влюблён в спорт и всё так же жаждет большего. Но в то же время, вероятно, есть и более зрелый Новак, который говорит: "Да ладно, чувак. В жизни есть и другие вещи", — сказал Джокович в эфире подкаста Ника Кирьоса Good Trouble.

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    В этом сезоне Джокович сыграл четыре турнира и пока не завоевал ни одного трофея. В полуфинале Открытого чемпионата Австралии он проиграл Яннику Синнеру. На последнем "Мастерсе" в Риме потерпел поражение от чилийца Алехандро Табило (2:6, 3:6) в 1/16 финала.

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