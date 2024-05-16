Джокович: Постоянно жажду большего

Первая ракетка мира сербрассказал, что не утратил мотивацию побеждать на теннисном корте.

«Четырёхлетний Новак всё ещё внутри, всё так же влюблён в спорт и всё так же жаждет большего. Но в то же время, вероятно, есть и более зрелый Новак, который говорит: "Да ладно, чувак. В жизни есть и другие вещи", — сказал Джокович в эфире подкаста Ника Кирьоса Good Trouble.

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В этом сезоне Джокович сыграл четыре турнира и пока не завоевал ни одного трофея. В полуфинале Открытого чемпионата Австралии он проиграл Яннику Синнеру. На последнем "Мастерсе" в Риме потерпел поражение от чилийца Алехандро Табило (2:6, 3:6) в 1/16 финала.