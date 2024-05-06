ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ОсимхенТрансферный дайджест. 30 апреля — 6 мая
  • 14:14
    • Бен Гру стал главным тренером «Трактора»
  • 16:15
    • «Балтика» забила самый быстрый гол сезона в РПЛ
  • 16:08
    • Зидан отреагировал на слухи о возможном назначении в «Баварию»
  • 16:00
    • Экс-тренер «Реала» возглавит «Вест Хэм»
  • 15:52
    • «Сочи» и Морено обсудят будущее в ближайшее время
    Все новости спорта

    Прошла жеребьевка «Мастерса» в Риме

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Даниил Медведев Борна Чорич Карен Хачанов Андрей Рублёв Аслан Карацев WTA Елена Рыбакина Дарья Касаткина Ига Свентек Арина Соболенко Екатерина Александрова Людмила Самсонова Вероника Кудерметова Мирра Андреева
    Стали известны итоги жеребьевки «Мастерса» в Риме, который намечен на 7-19 мая.

    Новак Джокович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Новак Джокович

    Первым сеяным у мужчин стал серб Новак Джокович, он начнет турнир со второго круга. Его соперником станет россиянин Роман Сафиуллин или квалифаер, который с ним сыграет в первом круге.

    Вторым сеяным стал россиянин Даниил Медведев, его соперником во втором круге будет хорват Борна Чорич или британец Джек Дрэйпер.

    Андрей Рублев во втором круге сыграет с победителем матча Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Маркос Гирон (США). Карен Хачанов начнет турнир матчем либо с Александром Шевченко (Казахстан), либо с Фабианом Марожаном (Венгрия). Аслан Карацев в первом круге сыграет с американцем Маккензи Макдональдом.

    Рафаэль Надаль в первом круге сыграет с победителем квалификации.

  • Сенсационный триумф Рублева, эпичная битва Свентек и Соболенко, прогресс Надаля и травмы сразу трех топ-игроков
  • В Мадриде завершился еще один грунтовый «Мастерс»
  • Сегодня

    • Также прошла жеребьевка у женщин.

    Первой сеяной стала поляка Ига Свентек. Ее соперницей во втором круге станет Кэролайн Доулхайд или победитель квалификации.

    Второй номер получила Арина Соболенко, она встретится с китаянкой Ван Яфань, либо с квалифаером. Елену Рыбакину ждет матч с Ириной Бегу или квалифаером.

    Дарья Касаткина во втором круге сыграет с победительницей матча Татьяна Мария (Германия) — квалифаер.

    Екатерина Александрова стартует матчем либо с Анной Шмидловой (Словакия), либо с квалифаером.

    Людмила Самсонова сыграет с победителем пары Гретье Миннен (Бельгия) — Диана Шнайдер (Россия).

    Вероника Кудерметова во втором круге сыграет либо с Лорен Дэвис (США), либо с Анжеликой Кербер (Германия). Мирра Андреева на старте турнира сыграет с Паулой Бадосой (Испания).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Зенит» серию неудач?
  • «Факел» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Локомотив» переедет ростовчан
  • «Локомотив» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • «Боруссия» снова постарается удивить
  • ПСЖ — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 6 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Факел — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Салернитана — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.83
  • Экспресс дня 7 мая
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры