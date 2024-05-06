Прошла жеребьевка «Мастерса» в Риме

Стали известны итоги жеребьевки «Мастерса» в Риме, который намечен на 7-19 мая.

Первым сеяным у мужчин стал серб Новак Джокович, он начнет турнир со второго круга. Его соперником станет россиянин Роман Сафиуллин или квалифаер, который с ним сыграет в первом круге.

Вторым сеяным стал россиянин Даниил Медведев, его соперником во втором круге будет хорват Борна Чорич или британец Джек Дрэйпер.

Андрей Рублев во втором круге сыграет с победителем матча Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Маркос Гирон (США). Карен Хачанов начнет турнир матчем либо с Александром Шевченко (Казахстан), либо с Фабианом Марожаном (Венгрия). Аслан Карацев в первом круге сыграет с американцем Маккензи Макдональдом.

Рафаэль Надаль в первом круге сыграет с победителем квалификации.

Также прошла жеребьевка у женщин.

Первой сеяной стала поляка Ига Свентек. Ее соперницей во втором круге станет Кэролайн Доулхайд или победитель квалификации.

Второй номер получила Арина Соболенко, она встретится с китаянкой Ван Яфань, либо с квалифаером. Елену Рыбакину ждет матч с Ириной Бегу или квалифаером.

Дарья Касаткина во втором круге сыграет с победительницей матча Татьяна Мария (Германия) — квалифаер.

Екатерина Александрова стартует матчем либо с Анной Шмидловой (Словакия), либо с квалифаером.

Людмила Самсонова сыграет с победителем пары Гретье Миннен (Бельгия) — Диана Шнайдер (Россия).

Вероника Кудерметова во втором круге сыграет либо с Лорен Дэвис (США), либо с Анжеликой Кербер (Германия). Мирра Андреева на старте турнира сыграет с Паулой Бадосой (Испания).