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    Хачанов сообщил, что получил травму

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов
    Российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на свое снятие с турнира в Барселоне.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    «К сожалению, мне пришлось сняться с турнира ATP-500 в Барселоне из-за небольшой травмы. Теперь я полностью отдаюсь процессу восстановления и подготовки со своей командой. Надеюсь, я буду готов к турниру в Мадриде. Скоро увидимся на кортах», — написал Хачанов в своих социальных сетях.

    В основной сетке россиянина заменил лаки-лузер Андреа Вавассори, который сыграет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.

    Напомним, на прошлой неделе Хачанов дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.

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