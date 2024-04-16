Хачанов сообщил, что получил травму

Российский теннисистотреагировал на свое снятие с турнира в Барселоне.

«К сожалению, мне пришлось сняться с турнира ATP-500 в Барселоне из-за небольшой травмы. Теперь я полностью отдаюсь процессу восстановления и подготовки со своей командой. Надеюсь, я буду готов к турниру в Мадриде. Скоро увидимся на кортах», — написал Хачанов в своих социальных сетях.

В основной сетке россиянина заменил лаки-лузер Андреа Вавассори, который сыграет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.

Напомним, на прошлой неделе Хачанов дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.