Рууд: Очень-очень рад. Немного в шоке

Норвежский теннисиствысказался о победе надв полуфинале турнира в Монте-Карло.

«Когда Новак упустил первую подачу в конце матча, я подумал, что он множество брейк-пойнтов отыгрывал совершенно безумным образом. Я будто взмолился: "Только один раз, но пусть это будет двойная ошибка!" Кто или что-то сверху прислушалось. Конечно, печально, что игра закончилась двойной ошибкой, но мне было приятно видеть этот мяч.

Как я победил Джоковича? Хороший вопрос. У меня сейчас нет на него ответа. Я просто очень счастлив. Этот день я запомню надолго. Победить первую ракетку мира — то, что я раньше не делал. Победить Новака — то, чего у меня не получалось раньше. Очень-очень рад. Немного в шоке», — сказал Рууд в интервью на корте.

В решающем матче турнира в Монте-Карлов Рууд сыграет с греком Стефаносом Циципасом.