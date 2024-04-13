1-й таймКадис — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»«Кадис» — «Барселона». Онлайн
  • 21:39
    • «Манчестер Юнайтед» ушел от поражения в матче с «Борнмутом»
  • 21:37
    • «Локомотив» и ЦСКА закончили матч результативной ничьей
  • 21:25
    • «Мальорка» уступила «Реалу» с минимальным счетом
  • 21:06
    • «Торино» и «Ювентус» не смогли поразить ворота друг друга
  • 20:12
    • Джокович вылетел в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло
    Все новости спорта

    Рууд: Очень-очень рад. Немного в шоке

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Каспер Рууд
    Норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о победе над Новаком Джоковичем в полуфинале турнира в Монте-Карло.

    Каспер Рууд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Каспер Рууд

    «Когда Новак упустил первую подачу в конце матча, я подумал, что он множество брейк-пойнтов отыгрывал совершенно безумным образом. Я будто взмолился: "Только один раз, но пусть это будет двойная ошибка!" Кто или что-то сверху прислушалось. Конечно, печально, что игра закончилась двойной ошибкой, но мне было приятно видеть этот мяч.

    Как я победил Джоковича? Хороший вопрос. У меня сейчас нет на него ответа. Я просто очень счастлив. Этот день я запомню надолго. Победить первую ракетку мира — то, что я раньше не делал. Победить Новака — то, чего у меня не получалось раньше. Очень-очень рад. Немного в шоке», — сказал Рууд в интервью на корте.

    В решающем матче турнира в Монте-Карлов Рууд сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Гейджи остановит Холлоуэя и продлит победную серию?
  • Гейджи — Холлоуэй. Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • «Барселона» возьмет три очка в матче с «Кадисом»?!
  • «Кадис» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Вегас» даст слабину на фоне выхода в плей-офф?
  • «Вегас» — «Колорадо». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.14
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Гейджи — Холлоуэй
  • Бои
  • Завтра в 06:20
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кадис — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вегас — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Байер — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Арсенал — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Факел — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 16:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры