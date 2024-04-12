Джокович пробился в полуфинал турнира в Монте-Карло

Сербв двух сетах переиграл австралийцав четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло — 7:5, 6:4.

Соперники находились на корте 2 часа 5 минут. Серб сделал 2 эйса, одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11.

На счету де Минора три эйса, четыре двойные ошибки, 3 взятых из 7 брейк-поинтов.

Теперь полуфинале «Мастерса» Джокович сразится с победителем пары Юго Эмбер (Франция, 14) — Каспер Рууд (Норвегия, 8).

Таким образом, серб вышел в 77-й полуфинал на турнирах этой категории. Он обошёл испанца Рафаэля Надаля (76) и стал единоличным обладателем рекорда.

На третьем месте расположился уже завершивший карьеру швейцарец Роджер Федерер (66), на четвёртом — британец Энди Маррей (33), на пятом — американец Андре Агасси (32).