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    Джокович пробился в полуфинал турнира в Монте-Карло

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Алекс де Минор Каспер Рууд Юго Эмбер
    Серб Новак Джокович в двух сетах переиграл австралийца Алекса Де Минора в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло — 7:5, 6:4.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    Соперники находились на корте 2 часа 5 минут. Серб сделал 2 эйса, одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11.

    На счету де Минора три эйса, четыре двойные ошибки, 3 взятых из 7 брейк-поинтов.

    Теперь полуфинале «Мастерса» Джокович сразится с победителем пары Юго Эмбер (Франция, 14) — Каспер Рууд (Норвегия, 8).

    Таким образом, серб вышел в 77-й полуфинал на турнирах этой категории. Он обошёл испанца Рафаэля Надаля (76) и стал единоличным обладателем рекорда.

    На третьем месте расположился уже завершивший карьеру швейцарец Роджер Федерер (66), на четвёртом — британец Энди Маррей (33), на пятом — американец Андре Агасси (32).

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