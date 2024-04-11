Циципас выиграл у Зверева в Монте-Карло

Стефанос Циципас Фото: globallookpress.com
В третьем круге Циципас одержал победу над немцем Александром Зверевым — 7:5, 7:6 (7:3).
Теннисисты провели на корте чуть больше двух часов.
Во второй партии Циципас вел 5:0, но позволил сопернику взять пять геймов подряд, после чего все-таки вырвал победу на тай-брейке.
Стефанос выполнил 2 подачи навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов.
Следующим соперником Циципаса станет россиянин Карен Хачанов, выигравший у Даниила Медведева (6:3, 7:5).