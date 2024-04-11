ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сон Хын МинОдиннадцать глобальных тенденций, которые будут определять ситуацию на трансферном рынке
  • 14:12
    • Хачанов выиграл у Медведева на «Мастерсе» в Монте-Карло
  • 11:28
    • Карпин признан лучшим тренером РПЛ по итогам марта
    Все новости спорта

    Циципас выиграл у Зверева в Монте-Карло

    Теннис Прогнозы на теннис Стефанос Циципас Александр Зверев ATP
    Грек Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, призовой фонд которого составляет 5,9 миллиона евро.

    Стефанос Циципас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефанос Циципас

    В третьем круге Циципас одержал победу над немцем Александром Зверевым — 7:5, 7:6 (7:3).

    Теннисисты провели на корте чуть больше двух часов.

    Во второй партии Циципас вел 5:0, но позволил сопернику взять пять геймов подряд, после чего все-таки вырвал победу на тай-брейке.

    Стефанос выполнил 2 подачи навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов.

    Следующим соперником Циципаса станет россиянин Карен Хачанов, выигравший у Даниила Медведева (6:3, 7:5).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Металлург» Мг преуспеет в домашней игре?
  • «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Станет ли «Аталанта» проблемой для «Ливерпуля»?
  • «Ливерпуль» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Кто выиграет итальянскую дуэль в Лиге Европы?
  • «Милан» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Байер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Плимут — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лацио — Салернтина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Арарат
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры