ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Чернышов«Кто сдаётся, тот остаётся на месте». Андрей Чернышов — о призвании быть тренером, работе в «Спартаке» и сделках с совестью
  • 21:09
    • «Арсенал» — «Бавария»: стартовые составы команд
  • 21:01
    • «Реал» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд
  • 19:33
    • «Автомобилист» вырвал победу у «Металлурга», уступая по ходу матча 0:3
  • 18:40
    • Сафиуллин разгромно уступил Джоковичу на «мастерсе» в Монте-Карло
    Все новости спорта

    Джокович: Не мечтал, не думал и не загадывал, что буду лидером рейтинга в 36 лет

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о том, что он в 36 лет продолжает быть первой ракеткой мира.

    Новак Джокович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Новак Джокович

    «Это круто. Вчера я общался с Бопанной — самым возрастным лидером парного рейтинга. Он сказал, что нам на двоих 80 лет. Но он будет постарше меня. Да, это забавно. По-прежнему соревноваться на высоком уровне и лидировать почти в 37 лет…

    Если честно, я об этом не мечтал, не думал и не загадывал. Думаю, сейчас окупаются преданность спорту и работа, которую я проделал на тренировках. Мне удалось продлить карьеру на много лет», — отметил Джокович на пресс-конференции после победы над россиянином Романом Сафиулинным в Монте-Карло.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли англичане взять Мадрид?
  • «Реал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Обыграет ли «Арсенал» «Баварию»?
  • «Арсенал» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Справится ли ПСЖ с «Барселоной»?
  • ПСЖ — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.70
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Реал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетико — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ипсвич — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.51
  • Прогноз на матч Монтеррей — Интер Майами
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:30
    •  5.62
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Попырин — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры