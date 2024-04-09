Джокович: Не мечтал, не думал и не загадывал, что буду лидером рейтинга в 36 лет

Сербский теннисистответил на вопрос о том, что он в 36 лет продолжает быть первой ракеткой мира.

«Это круто. Вчера я общался с Бопанной — самым возрастным лидером парного рейтинга. Он сказал, что нам на двоих 80 лет. Но он будет постарше меня. Да, это забавно. По-прежнему соревноваться на высоком уровне и лидировать почти в 37 лет…

Если честно, я об этом не мечтал, не думал и не загадывал. Думаю, сейчас окупаются преданность спорту и работа, которую я проделал на тренировках. Мне удалось продлить карьеру на много лет», — отметил Джокович на пресс-конференции после победы над россиянином Романом Сафиулинным в Монте-Карло.