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    Медведев: В матче с Харри мне понравилась атмосфера

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Николас Харри
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о чилийских болельщиках, которые поддерживали его соперника, представителя Чили Николаса Харри, в матче 1/4 финала «Мастерса» в Майами (США).

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Матч закончился со счетом 6:2, 7:6 (9:7) в пользу Медведева.

    «Честно говоря, я был к этому готов и ожидал, что будет хуже. Его поддерживали чилийские болельщики, но я должен сказать, что атмосфера была довольно приятной. Много раз судья обращался к нам и спрашивал: "Игроки готовы?" Но я отвечал: "Мне всё равно, на самом деле всё не так плохо. Бывало и хуже".

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    Мне понравилась атмосфера в этом матче. Я чувствовал, что за меня тоже болеют люди, возможно, не чилийцы, но да, я хорошо чувствовал себя на корте», — сказал Медведев на пресс-конференции.

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