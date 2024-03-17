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    Свентек: Невероятно снова оказаться на пьедестале

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ига Свентек Мария Саккари
    Первая ракетка мира Ига Свентек высказалась о победе над Марией Саккари в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    «Невероятно снова оказаться на пьедестале. Поздравляю Марию. Она один из тех игроков, которые всегда борются и переживают взлёты и падения. Для меня важно то, как спортсмены ведут себя вне корта. Ты действительно одна из самых добрых людей в раздевалке. Спасибо, что делаешь тур лучше. Также поздравляю твою команду. Надеюсь, вы вместе добьётесь больших успехов», — сказала Свентек после матча.

    Свентек победила в двух партиях со счетом 6:4, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут.

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