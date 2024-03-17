Свентек: Невероятно снова оказаться на пьедестале

Первая ракетка миравысказалась о победе надв финале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Невероятно снова оказаться на пьедестале. Поздравляю Марию. Она один из тех игроков, которые всегда борются и переживают взлёты и падения. Для меня важно то, как спортсмены ведут себя вне корта. Ты действительно одна из самых добрых людей в раздевалке. Спасибо, что делаешь тур лучше. Также поздравляю твою команду. Надеюсь, вы вместе добьётесь больших успехов», — сказала Свентек после матча.

Свентек победила в двух партиях со счетом 6:4, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут.