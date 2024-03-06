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    Циципасу предлагали российский паспорт и возможность играть за Россию

    Теннис Прогнозы на теннис Стефанос Циципас ATP
    Грек Стефанос Циципас получал предложение играть под флагом России. Об этом сообщила мама теннисиста Юлия Сальникова.

    Стефанос Циципас
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    Стефанос Циципас

    Юлия Сальникова — известная в прошлом советская теннисистка, дочь знаменитого футболиста Сергея Сальникова.

    «Нам предлагали, чтобы Стефанос представлял Россию. Но кое-что нас смутило.

    Это было на Уимблдоне. В федерации тенниса есть специальные люди, которые этим занимаются. Один из них подошел к нам и озвучил условия. Но я уже знала, что у лучших российских юниоров таких условий не было, и мне это показалось неправильным.

    Степе на тот момент было лет 17. На тот момент он с Бубликом играл, который на год старше.»

    Все шло к тому, что у него будет и российское гражданство. Даже загранпаспорт, выписанный в российском консульстве, есть. Но для получения гражданства ему пришлось бы приезжать в Москву, прописываться.

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    • Только если бы ему дали внутренний паспорт, международный становился действительным. Но возможности столько времени пробыть в России и сделать все эти процедуры у него не было. Ну а сейчас это стало не настолько актуально, — приводит слова Сальниковой «Спорт-Экспресс».

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