Циципасу предлагали российский паспорт и возможность играть за Россию

Грекполучал предложение играть под флагом России. Об этом сообщила мама теннисиста

Юлия Сальникова — известная в прошлом советская теннисистка, дочь знаменитого футболиста Сергея Сальникова.

«Нам предлагали, чтобы Стефанос представлял Россию. Но кое-что нас смутило.

Это было на Уимблдоне. В федерации тенниса есть специальные люди, которые этим занимаются. Один из них подошел к нам и озвучил условия. Но я уже знала, что у лучших российских юниоров таких условий не было, и мне это показалось неправильным.

Степе на тот момент было лет 17. На тот момент он с Бубликом играл, который на год старше.»

Все шло к тому, что у него будет и российское гражданство. Даже загранпаспорт, выписанный в российском консульстве, есть. Но для получения гражданства ему пришлось бы приезжать в Москву, прописываться.

Только если бы ему дали внутренний паспорт, международный становился действительным. Но возможности столько времени пробыть в России и сделать все эти процедуры у него не было. Ну а сейчас это стало не настолько актуально, — приводит слова Сальниковой «Спорт-Экспресс».