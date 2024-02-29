Медведев: Пока я не в лучшей форме, но прибавляю

Российский теннисиствысказался о победе нади выходе в полуфинал турнира в Дубае (ОАЭ).

«Алехандро может играть очень хорошо. Иногда во время матчей у него бывают спады, но потом он прибавляет. Я знал, что, каким бы ни был счёт, мне нужно бороться до конца. Второй сет в какой-то момент стал напряжённым, но я был в игре, взял ещё несколько геймов, и этого хватило.

Я был спокойнее, чем в предыдущем матче, чувствовал себя лучше. Не знаю, что вчера случилось. В моём окружении у некоторых людей был небольшой вирус — может быть, это повлияло. Иногда такое случается, и я рад, что сегодня было лучше.

Пока я не в лучшей форме, но прибавляю, и у нас впереди есть еще несколько матчей», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Соперником Медведева в полуфинале станет победитель пары Уго Умбер (Франция) — Хуберт Хуркач (Польша).