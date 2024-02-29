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    Медведев: Пока я не в лучшей форме, но прибавляю

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Алехандро Давидович-Фокина
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над Алехандро Давидович-Фокиной и выходе в полуфинал турнира в Дубае (ОАЭ).

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Алехандро может играть очень хорошо. Иногда во время матчей у него бывают спады, но потом он прибавляет. Я знал, что, каким бы ни был счёт, мне нужно бороться до конца. Второй сет в какой-то момент стал напряжённым, но я был в игре, взял ещё несколько геймов, и этого хватило.

    Я был спокойнее, чем в предыдущем матче, чувствовал себя лучше. Не знаю, что вчера случилось. В моём окружении у некоторых людей был небольшой вирус — может быть, это повлияло. Иногда такое случается, и я рад, что сегодня было лучше.

    Пока я не в лучшей форме, но прибавляю, и у нас впереди есть еще несколько матчей», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

    Соперником Медведева в полуфинале станет победитель пары Уго Умбер (Франция) — Хуберт Хуркач (Польша).

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