Энди Маррей объявил, когда завершит карьеру

Британский теннисистрассказал, что раздумывает над завершением спортивной карьеры после завершения Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже.

«Вероятно, что после лета я не буду играть дальше. Меня спрашивают об этом после каждого матча и на каждом турнире, где я играю. Честно говоря, мне надоел этот вопрос. Я больше не буду ничего говорить об этом до тех пор, пока не настанет момент остановиться», — цитирует Маррея Express.

На недавнем турнире «Мастерса» в Дубае Энди Маррей проиграл во втором круге Уго Юмберу.

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Напомним, сэр 36-летний Энди Маррей является трехкратным победителем турниров Большого шлема (Открытый чемпионат США-2012, Уимблдон-2013, Уимблдон-2016), был первой ракеткой мира, два раза побеждал на Олимпиаде в одиночном разряде (2012, 2016).