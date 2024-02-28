ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тодд Боэли От плохого к худшему. Увольнение Тухеля и еще 15 главных ошибок Тодда Боэли в «Челси»
  • 18:26
    • Хачанов вылетел из турнира в Дубае на стадии 1/8 финала
    Все новости спорта

    Энди Маррей объявил, когда завершит карьеру

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Энди Мюррей
    Британский теннисист Энди Маррей рассказал, что раздумывает над завершением спортивной карьеры после завершения Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже.

    Энди Маррей
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энди Маррей

    «Вероятно, что после лета я не буду играть дальше. Меня спрашивают об этом после каждого матча и на каждом турнире, где я играю. Честно говоря, мне надоел этот вопрос. Я больше не буду ничего говорить об этом до тех пор, пока не настанет момент остановиться», — цитирует Маррея Express.

    На недавнем турнире «Мастерса» в Дубае Энди Маррей проиграл во втором круге Уго Юмберу.

    Все прогнозы на теннис

    Напомним, сэр 36-летний Энди Маррей является трехкратным победителем турниров Большого шлема (Открытый чемпионат США-2012, Уимблдон-2013, Уимблдон-2016), был первой ракеткой мира, два раза побеждал на Олимпиаде в одиночном разряде (2012, 2016).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» привезет «Ювентусу» 12 очков?
  • «Интер» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Пройдет ли «МЮ» «Ноттингем» в Кубке Англии?
  • «Ноттингем» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Саутгемптон» удачно проявит себя на «Энфилде»
  • «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 28 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ноттингем — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Челси — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спортинг — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 23:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры