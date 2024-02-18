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    Кафельников: С каждым годом Медведеву будет все сложнее

    Теннис Даниил Медведев Карлос Алькарас Янник Синнер
    Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что Даниилу Медведеву будет сложно оставаться в топ-3 рейтинга ATP.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Что касается Даниила Медведева, то никто не оспаривает его трудолюбия и вклада в теннис. Человек без Божьего дара никогда не сможет выиграть турнир "Большого шлема" и выступать в таком количестве финалов. Все это заслуженно, не сомневаюсь.

    Дай Бог, чтобы он еще долго держался на этом уровне, потому что конкуренция сейчас очень жесткая, и удержаться на ведущих позициях сложно.

    Одно дело, когда Даниилу было 21-22, он был молодой и на всех лез. В этом году ему будет 28 (уже исполнилось 11 февраля — прим.). По нынешним меркам это не возраст, а в мое время с молодыми тягаться уже было сложно.

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    • Есть Синнер, Алькарас, масса других молодых ребят, которые хотят потеснить его с нынешних позиций. С каждым годом будет все сложнее, и Медведев должен быть к этому готов», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

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