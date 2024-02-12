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    Павлюченкова победила Касаткину на турнире в Дохе

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анастасия Павлюченкова Дарья Касаткина
    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (32-я ракетка мира) вышла во второй круг турнира серии WTA-1000 в Дохе.

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    В первом раунде она обыграла свою соотечественницу Дарью Касаткину (13) со счетом 6:2, 7:6 (7:2).

    Матч продолжался 1 час 42 минуты. Павлюченкова совершила один эйс, одну двойную ошибку, взяла 6 из 11 брейк-пойнтов.

    Касаткина сделала две подачи навылет, четыре двойные ошибки и смогла взять 4 из 16 брейк-пойнтов.

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    • Напомним, на прошлой неделе Касаткина смогла выйти в финал турнира в Абу-Даби (ОАЭ).
    Во втором круге Анастасия Павлюченкова сыграет с украинкой Мартой Костюк (29).

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