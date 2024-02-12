Павлюченкова победила Касаткину на турнире в Дохе

Анастасия Павлюченкова Фото: globallookpress.com
В первом раунде она обыграла свою соотечественницу Дарью Касаткину (13) со счетом 6:2, 7:6 (7:2).
Матч продолжался 1 час 42 минуты. Павлюченкова совершила один эйс, одну двойную ошибку, взяла 6 из 11 брейк-пойнтов.
Касаткина сделала две подачи навылет, четыре двойные ошибки и смогла взять 4 из 16 брейк-пойнтов.
Напомним, на прошлой неделе Касаткина смогла выйти в финал турнира в Абу-Даби (ОАЭ).
Во втором круге Анастасия Павлюченкова сыграет с украинкой Мартой Костюк (29).