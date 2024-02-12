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    Хачанов поднялся на 17-е место в рейтинге ATP

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов поднялся на одну позицию вверх в обновленной версии рейтинга ATP, сообщается на сайте турнира. Теперь теннисист занимает 17-е место.

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    10 февраля россиянин уступил болгарину Григору Димитрову в полуфинале турнира в Марселе (Франция) — 7:6 (7:3), 4:6, 6:7 (5:7). В финале турнира Димитров проиграл французу Уго Умберу.

    В топ-10 рейтинга изменений не произошло. Лидировать продолжает серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Карлос Алькарас. Россиянин Даниил Медведев идет третьим. На пятом месте Андрей Рублев.

    Россиянин Павел Котов опустился на 61-й строчки на 65-ю позицию.

    В рейтинге WTA россиянка Дарья Касаткина поднялась на одну строчку, Анастасия Потапова опустилась на семь позиций.

    Рейтинг АТР, версия от 12 февраля:

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9855 очков;

    2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9255;

    3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 8765;

    4 (4). Янник Синнер (Италия) — 8070;

    5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 5050;

    6 (6). Александр Зверев (Германия) — 5030;

    7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3695;

    8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3595;

    9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3150;

    10 (10). Стефанос Циципас (Греция) — 3025...

    17 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2010...

    37 (37). Аслан Карацев (Россия) — 1093...

    39 (39). Роман Сафиуллин (Россия) — 1090...

    65 (61). Павел Котов (Россия) — 859.

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