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    Калинская: Четвертьфинал Australian Open — лучшее время в карьере

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Australian Open Анна Калинская
    Российская теннисистка Анна Калинская высказалась о выходе в четвертьфинал на недавнем Australian Open — 2024.

    Анна Калинская
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    Анна Калинская

    «Да, определённо, лучшее время в карьере. В первую очередь радовала сама игра. Нравилось состояние на корте: чувствовалось спокойствие, большая концентрация. Конечно, выступление придало больше уверенности, хотелось даже лучше. Но шаг за шагом — год только начался. Много позитива взяла из этих двух недель.

    Первый четвертьфинал — в 25 лет? Была надежда: я всегда верила, что это случится. Конечно, хотелось бы раньше — всему своё время. Хорошо, что этот момент вообще настал. Что нужно, чтобы результат стал регулярным, а не сенсационным? Продолжать работать. Скоро играю новый турнир, новый матч, новый соперник — всё заново. Порадовались — и дальше работать: следить за режимом, восстановлением. Это как хорошее воспоминание, но не надо думать [много]. Просто взять позитивное и продолжать работать. Мне много чего нужно улучшать. В этом возрасте уже детали. Нет чего-то одного: например, нужна суперподача либо сконцентрироваться только на приёме. Не могу что-то выделить — нет определённого удара. Каждый нужно улучшать ежедневно.

    Выделю менталку. Это, в-первую очередь, свежая голова. А свежая голова идёт от физики, от внутреннего состояния, чтобы ничего не беспокоило. Если нет травм, нет лишних страхов. Весь фокус на игре. Чтобы я на корт спокойно выходила и думала только об игре, могла концентрироваться, показывать характер, бороться за каждый мяч, прнимать правильные решения на корте. Быть физически здоровой и подготовленной — значит, быть уверенной в тренировочном процессе: идёт грамотная работа. Чувствовать каждый турнир, что прогресс идёт. Может быть, не всегда получается — хочется выиграть. Но [важно] понимать, что нужно работать каждый день — и результат придёт», — цитирует Калинскую «Чемпионат».

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