Калинская прокомментировала свой выход в 1/4 финала Australian Open

Российская теннисисткавысказалась о своем успешном выступлении на Открытом чемпионате Австралии — 2024, где она добралась до четвертьфинала.

«Я думаю, что набрала физическую форму, психологически и ментально. Думаю, это всё вместе как-то складывается и поэтому приходит результат. Я раньше, может, отставала где-то психологически, в прошлом году по здоровью у меня не сложилось. А сейчас я чувствую, дай бог, всё это вместе будет работать и будет результат», — сказала Калинская в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!»

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В 1/4 финала Australian Open 2024 Калинская уступила китаянке Чжэн Циньвэнь со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 1:6.