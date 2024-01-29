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    Хачанов потерял три места в рейтинге ATP

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов Даниил Медведев Новак Джокович  Андрей Рублёв
    Сегодня, 29 января, АТР опубликовал обновленную версию рейтинга.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    Россиянин Даниил Медведев по-прежнему идет на третьем месте. Его соотечественник Андрей Рублев сохранил за собой пятую строчку.

    Карен Хачанов опустился с 15-й на 18-ю позицию. У Романа Сафиуллина 36-я строчка, у Аслана Карацева — 39-я. Павел Котов улучшил свою позицию в рейтинге, поднявшись с 65-го на 61-е место.

    Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович, на 2-й позиции находится представитель Испании Карлос Алькарас.

    Рейтинг АТР, версия от 29 января:

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9855 очков
    2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9255
    3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 8765
    4 (4). Янник Синнер (Италия) — 8310
    5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 5050
    6 (6). Александр Зверев (Германия) — 5030
    7 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3685
    8 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3540
    9 (12). Тэйлор Фритц (США) — 3195
    10 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3025...
    18 (15). Карен Хачанов (Россия) — 1910...
    36 (36). Роман Сафиуллин (Россия) — 1190...
    39 (39). Аслан Карацев (Россия) — 1093...
    61 (65). Павел Котов (Россия) — 859.

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