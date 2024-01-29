Хачанов потерял три места в рейтинге ATP

Сегодня, 29 января, АТР опубликовал обновленную версию рейтинга.

Россиянин Даниил Медведев по-прежнему идет на третьем месте. Его соотечественник Андрей Рублев сохранил за собой пятую строчку.

Карен Хачанов опустился с 15-й на 18-ю позицию. У Романа Сафиуллина 36-я строчка, у Аслана Карацева — 39-я. Павел Котов улучшил свою позицию в рейтинге, поднявшись с 65-го на 61-е место.

Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович, на 2-й позиции находится представитель Испании Карлос Алькарас.

Рейтинг АТР, версия от 29 января:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9855 очков

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9255

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 8765

4 (4). Янник Синнер (Италия) — 8310

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 5050

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 5030

7 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3685

8 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3540

9 (12). Тэйлор Фритц (США) — 3195

10 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3025...

18 (15). Карен Хачанов (Россия) — 1910...

36 (36). Роман Сафиуллин (Россия) — 1190...

39 (39). Аслан Карацев (Россия) — 1093...

61 (65). Павел Котов (Россия) — 859.