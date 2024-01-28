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    Макинрой оценил шансы Медведева в финале Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Australian Open Даниил Медведев
    Бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой оценил шансы россиянина Даниила Медведева в матче с итальянцем Янником Синнером в финале Открытого чемпионата Австралии — 2024.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Он и раньше был известен как человек-щит, но то, что Даниил сделал в матче со Зверевым, уже довольно примечательно.

    Я и раньше думал о Данииле Медведеве как о шахматном мастере, блестящем стратеге, он доказал это ещё раз (в полуфинале) — изменил свою позицию на приёме, стал больше атаковать, больше подавать. Он сделал всё, чтобы вернуться в игру. Но Даниил сыграл три пятисетовых матча — Синнер же в Мельбурне проиграл только один сет. Так что было бы поистине замечательно, если бы Медведев смог снова оказаться на высоте, ему, должно быть, тяжело физически.

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    У меня были мысли, что в матче со Зверевым разница была в том, что Зверев болел, и это настигло его по ходу матча. Но Синнер будет свежим, и в этом заключена разница. Если всё же Медведев справится, я буду испытывать к нему ещё большее уважение», — приводит слова Макинроя Eurosport.

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