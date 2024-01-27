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    Теннисист Шевченко будет выступать за Казахстан

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Александр Шевченко
    Российский теннисист Александр Шевченко (48-я ракетка мира) принял решение поменять спортивное гражданство. Теперь он будет играть за Казахстан.

    Александр Шевченко
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    Александр Шевченко

    «Всем привет! Просто хочу сообщить, что со следующей недели буду представлять на корте Казахстан. Я очень горжусь этой возможностью и не могу дождаться, когда выйду на корт, стараясь подарить незабываемые моменты себе и стране», — написал Шевченко в соцсетях.

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    23-летний Шевченко пока не выиграл ни одного титула на АТР, но в прошлом сезоне очень сильно прогрессировал и вошел в топ-50 лучших теннисистов мира. Лучшим достижением пока для него является финал на турнире во французском Меце, где он уступил Уго Умберу.

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