Теннисист Шевченко будет выступать за Казахстан

Российский теннисист(48-я ракетка мира) принял решение поменять спортивное гражданство. Теперь он будет играть за

«Всем привет! Просто хочу сообщить, что со следующей недели буду представлять на корте Казахстан. Я очень горжусь этой возможностью и не могу дождаться, когда выйду на корт, стараясь подарить незабываемые моменты себе и стране», — написал Шевченко в соцсетях.

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23-летний Шевченко пока не выиграл ни одного титула на АТР, но в прошлом сезоне очень сильно прогрессировал и вошел в топ-50 лучших теннисистов мира. Лучшим достижением пока для него является финал на турнире во французском Меце, где он уступил Уго Умберу.