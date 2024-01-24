Алкарас прокомментировал поражение от Зверева на Australian Open

Испанский теннисистпосле матча рассказал причину своего поражения в четвертьфинале Australian Open от немца

«Рад, что в конце третьего сета стал показывать великолепный теннис. В начале четвёртого я не смог удержать этот уровень. Очень жаль. Но в любом случае у меня получилось забрать его подачу, остаться в игре. У меня были шансы при 4:3 в четвёртом сете, но я ими не воспользовался.

В четвёртом сете я показал хороший теннис. Не лучший свой уровень, но хороший. Не использовал свои шансы. Уровень скакал туда-сюда, подача так и не пошла. Он здорово играл на приёме. Было тяжело справиться с давлением, которое он оказывал на моей подаче.

Вот и всё. Мне надо прибавлять, продолжать работать над этим. Но мой сегодняшний уровень — это позор.

Если забыть это, то я покидаю турнир в хорошем расположении духа. В целом я провёл хороший турнир, сыграл великолепные матчи. Четвертьфинал "Шлема" — хороший результат. Не то, что я хотел, но неплохой. До этого я здорово играл и выходил на этот матч с большой уверенностью в себе. Начало матча и концовка с моей стороны — ужасны. Но это теннис», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

Все прогнозы на Australian Open

Александр Зверев в полуфинале турнира сыграет россиянином Даниилом Медеведевым.