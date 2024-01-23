Джокович вышел в полуфинал Australian Open

В матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии сербвстречался с американцем

Джокович победил в четырех сетах со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 3 часа 48 минут.

Серб 20 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 21 заработанного.

У Фритца 16 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В полуфинале Australian Open 2024 Джокович сыграет с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Андрей Рублев (Россия).

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Джокович является действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии.