Калинская победила Паолини и вышла в 1/4 финала Australian Open

Российская теннисисткаодержала еще одну победу на Australian Open 2024 в Мельбурне.

В 1/8 финала Калинская обыграла Жасмин Паолини со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.

Калинская один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных.

У Паолини три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

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В 1/4 финала Калинская встретится с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Осеан Доден (Франция).