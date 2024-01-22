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    Калинская победила Паолини и вышла в 1/4 финала Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Australian Open Анна Калинская Жасмин Паолини
    Российская теннисистка Анна Калинская одержала еще одну победу на Australian Open 2024 в Мельбурне.

    Анна Калинская
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    Анна Калинская

    В 1/8 финала Калинская обыграла Жасмин Паолини со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.

    Калинская один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных.

    У Паолини три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

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    В 1/4 финала Калинская встретится с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Осеан Доден (Франция).

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