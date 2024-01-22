Калинская победила Паолини и вышла в 1/4 финала Australian Open

Анна Калинская Фото: globallookpress.com
В 1/8 финала Калинская обыграла Жасмин Паолини со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.
Калинская один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных.
У Паолини три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
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В 1/4 финала Калинская встретится с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Осеан Доден (Франция).