Павлюченкова уступила Бадосе во втором круге Australian Open

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии россиянкауступила испанке

Бадоса победила в двух партиях со счетом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 12 минут.

Бадоса выполнила 9 эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных.

У Павлюченковой четыре подачи навылет и две двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований в Австралии Бадоса сразится с американкой Амандой Анисимовой.

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Женский турнир Australian Open 2024 продлится до 27 января.