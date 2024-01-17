Павлюченкова уступила Бадосе во втором круге Australian Open

Анастасия Павлюченкова Фото: globallookpress.com
Бадоса победила в двух партиях со счетом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 12 минут.
Бадоса выполнила 9 эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных.
У Павлюченковой четыре подачи навылет и две двойные ошибки.
В следующем раунде соревнований в Австралии Бадоса сразится с американкой Амандой Анисимовой.
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Женский турнир Australian Open 2024 продлится до 27 января.