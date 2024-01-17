Камельзон: Мирра Андреева станет одной из лучшей российских спортсменок

Заслуженный тренер Россиивысказался об игровом уровне 16-летней российской теннисистки

«Мирра вся отдалась этому виду спорта. Её отец был фантастически заряжен. Я был у них дома и сказал её отцу, что Мирру надо развивать, беречь, и она будет играть. Другое дело, что сейчас можно можно приближаться к десятке.

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Наконец, она поймала десяточницу в лице Жабер. Это закономерный результат, потому что уровень игры Андреевой соответствует лучшей десятке мира. Если она ещё поработает и её команда найдёт пути, то Мирра станет одной из лучшей российских спортсменок», — сказал Камельзон «Чемпионату».